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حوادث

أكاديمية الشرطة تشهد دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 17 دولة

أكاديمية الشرطة تشهد
أكاديمية الشرطة تشهد دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقي

 نظمت  أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة " حفل ختام الدورة التدريبية الرابعة للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى المقرر عقده خلال عامى 2024-2025م، لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمشاركة 42 متدربًا من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 17 دولة أفريقية بالتعاون مع إدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية.
 

وتناول برنامج الدورة التدريبية عدة محاور منها (الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والاقليمى - آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - محاور التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية – آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان).
   

 

أكاديمية الشرطة تشهد  دورة تدريبية للكوادر  الأمنية الأفريقية  يمثلون 17 دولة 

 ويأتي التعاون الأمنى المصرى الإيطالى فى مجال "مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة" فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الأفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى.

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الاتجار بالبشر أكاديمية الشرطة الهجرة غير النظامية الهجرة غير الشرعية الكوادر الأمنية الأفريقية الداخلية الإيطالية

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