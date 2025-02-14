الجمعة 14 فبراير 2025
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حوادث

التفاصيل الكاملة لفيديو التعدى على معلمة أمام مدرسة بالسلام

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام إحدى أولياء الأمور بالتعدى على معلمة بالضرب بالقاهرة.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو  مشاجرة التعدى على معملة أمام مدرسة بالسلام 

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام إحدى أولياء الأمور بالتعدى على معلمة بالضرب " بالطوب" على إثر خلافات سابقة بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.
 

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و بالفحص  تبين حضر للقسم كل من طرف أول (مدرسة بإحدى المدارس بدائرة القسم)، طرف ثان (ربة منزل) بدون إصابات وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما لرفض الأولى السماح للثانية بالدخول للمدرسة لإصطحاب أنجالها قبل إنتهاء اليوم الدراسى ورغبا فى الصلح فيما بينهما وعدم إتخاذ إجراء قانونى.

 

 وفى وقت لاحق حضر للقسم الطرفان وتضرركلًا منهما بتعدى الأخرى عليها بالضرب خارج المدرسة والإدعاء بإحداث إصابتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض  على النيابة العامة.
 

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