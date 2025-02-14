مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بطلقات نارية إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين، في قرية أبودياب غرب، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمقتل شاب بطلقات نارية في قرية أبودياب غرب التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع د.ه، يبلغ من العمر 35 عامًا، بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب حد فاصل لقطعتي أرض زراعية في قرية أبو دياب غرب مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا، تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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