الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بطلقات نارية إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين، في قرية أبودياب غرب، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمقتل شاب بطلقات نارية في قرية أبودياب غرب التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع د.ه، يبلغ من العمر 35 عامًا، بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب حد فاصل لقطعتي أرض زراعية في قرية أبو دياب غرب مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا، تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا دشنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز دشنا مستشفي فاو

مواد متعلقة

إصابة شقيقتين بطلقات نارية على يد والدهما عن طريق الخطأ في قنا

عامل يشعل النيران بمنزل شقيقه بسبب خلافات عائلية في قنا

اللي يموت فيها ما لوش دية، أهالي قنا يتبارزون في لعبة التحطيب (فيديو)

زفة بالخيول في شوارع قنا احتفالًا بمولد عبد الرحيم القنائي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الاتفاق تم، كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول

في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر

الصين تهدد بتحدي أمريكا والرد على استفزازاتها

شوبير يكشف تفاصيل استاد الأهلي الجديد

الخطيب يصل احتفالية الأهلي في معبد حتشبسوت

أول تعليق من السعودية على إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المملكة

الدوري السعودي، الفتح يتقدم على الاتفاق 2-1 في الشوط الأول

خالد مرتجي يطالب بتطبيق قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

منوعات

المزيد

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه للطن

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الإسماعيلي.. ليفربول ضد أستون فيلا.. ريال مدريد ومانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طاعة الله ورسوله، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 12 بسورة التغابن

تفسير حلم شروق الشمس وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المفتي: الادعاء بعدم الحاجة إلى الدين شبهة قديمة متجددة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية