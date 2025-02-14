كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداولة بشأن مشاجرة باستخدام أسلحة بيضاء أمام أحد المراكز التعليمية بالمنصورة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية المرور بالمنصورة

تابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على الطلبة بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء أمام أحد المراكز التعليمية بالمنصورة بالدقهلية.



وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقتها تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) و(3 طلاب "أحدهم مصاب بجروح سطحية بالجسم") تعدى خلالها الطرف الأول على الثانى بالضرب وإحداث إصابة أحدهم بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلاف حول أولوية المرور بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة دمنة بالدقهلية "محرر بشأنها المحضر اللازم" وعدم حدوث المشاجرة حال خروجهم من أحد المراكز التعليمية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.