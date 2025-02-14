القبض على قائد سيارة وضع أطفال في صندوق السيارة بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع أطفال بالصندوق الخلفى لسيارته بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



القبض على قائد سيارة وضع أطفال فى صندوق السيارة بمدينة نصر



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بفتح حقيبة سيارته وتحميل أطفال بداخلها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (موظف - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بأن الأطفال المشار إليهم أنجاله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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