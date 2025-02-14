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حوادث

مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الأمن بالإسكندرية وضبط 4 آخرين

مصرع عنصرين شديدى
مصرع عنصرين شديدى الخطورة الإجرامية، فيتو

 نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين لجلب كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة ومصرع عنصرين شديدى الخطورة الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع  قوات الشرطة بالإسكندرية والبحيرة، وضبط 4 آخرين.
 

مصرع عنصرين شديدى الخطورة الإجرامية وضبط 4 آخرين فى تبادل لإطلاق النيران 
مصرع عنصرين شديدى الخطورة الإجرامية وضبط 4 آخرين فى تبادل لإطلاق النيران 

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن ( الأسكندرية – البحيرة ) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة؛ بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للإتجار بها.

 

مصرع عنصرين شديدى الخطورة الإجرامية وضبط 4 آخرين فى تبادل لإطلاق النيران 

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

 

وأسفر التعامل عن مصرع ( عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات – سلاح بدون ترخيص – مقاومة سلطات – إطلاق أعيرة نارية ".. ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه ).

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 وضُبط الآخرين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرامات حشيش - 4000 قرص لعقار "التامول" - 15 بندقية "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجار العرض على النيابة العامة.

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