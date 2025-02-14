أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية بمناسبة الاحتفال النصف من شعبان

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الدراسات العليا"، ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، حاضر خلالها الداعية مصطفى حسنى، وذلك بحضور عدد من القيادات والضباط والدارسين بالكلية، حيث تناولت الندوة فضائل الليلة المباركة وكذا الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

كما أشاد الداعية الإسلامى بتضحيات وجهود رجال الشرطة، مشيرًا إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

كما وجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية "أكاديمية الشرطة" على تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة بإتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.



ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن وطنهم.



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