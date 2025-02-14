سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بـ 6.1 مليون جنيه
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة.
وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"،بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزته(15 كيلو جرام لمخدر الحشيش - سلاح أبيض).
سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بـ 6.1 مليون جنيه
وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (45 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وفى مديرية أمن مطروح؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة مطروح، وبحوزته (17 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 6.1 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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