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محافظات

عامل يشعل النيران بمنزل شقيقه بسبب خلافات عائلية في قنا

فيتو
فيتو

 أشعل عامل النيران، في منزل شقيقه من ذوي الهمم بالبنزين بسبب خلافات بين سيدات كل منهما بمنطقة الشيخ يونس، التابعة لدائرة بندر قنا.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

 كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بنشوب حريق هائل داخل منزل في منطقة الشيخ يونس التابعة لدائرة القسم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة ولكن الخسائر بموقع الحريق فادحة وتبين بعد الفحص أن الواقعة وراءها شبهة جنائية بسبب رائحة البنزين المنتشرة والخسائر في كل الغرف.

 

وبعد تكثيف التحريات توضح أن مرتكب الواقعة عامل يبلغ من العمر 60 عامًا، أشعل النيران بالبنزين في منزل شقيقه الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، ومن ذوي الهمم، بسبب خلافات بين ابنة المتهم وزوجة شقيقه في منطقة الشيخ يونس بندر قنا، تحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا مديرية أمن قنا

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