مندوب مبيعات يتهم زوجته بممارسة الرذيلة مع عشيقها في الطالبية

اتهم مندوب مبيعات - 50 عامًا - زوجته بممارسة الرذيلة مع رجل آخر داخل غرفة نومهما بشقتهما بدائرة قسم الطالبية.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، المقدم عبد الحميد مرسي، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي شكوى من مواطن خمسيني يعمل مندوب مبيعات، اتهم فيه زوجته بممارسة الرذيلة مع رجل آخر داخل غرفة نومهما بشقتهما الواقعة بدائرة قسم الطالبية.

وبانتقال قوة أمنية برئاسة المقدم عبد الحميد مرسي إلى مكان الواقعة، تم ضبط الزوجة، التي تبلغ من العمر 40 عامًا وتحمل جنسية إحدى الدول العربية، مع رجل آخر يبلغ من العمر 35 عامًا، داخل الغرفة.

وأكد الزوج في أقواله أنه كان يشك في سلوك زوجته منذ فترة، لكنه لم يكن يمتلك أدلة قاطعة حتى عاد إلى المنزل بشكل مفاجئ ليجدها في وضع مخل مع الرجل.

وحرر محضر رسمي بالواقعة، وتم اقتياد الزوجة والرجل إلى قسم الشرطة، حيث جرى استجوابهما حول ملابسات الحادث، وأوضح الزوج خلال التحقيقات أن تصرفات زوجته الغريبة في الفترة الأخيرة جعلته يراقبها عن كثب، إلى أن اكتشف الحقيقة بنفسه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

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