«ضربها وبيتاجر في المخدرات»، تفاصيل استغاثة «سيدة الطالبية» من زوجها

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن استغاثة سيدة لقيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب بالجيزة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن استغاثة سيدة لقيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب مما دعاها لترك مسكنهما.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المعنية بمقطع الفيديو (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وبرفقتها أحد أطفالها، وقررت بتضررها من زوجها (سائق "توك توك" - "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة)؛ لقيامه عقب خروجه من محبسه بالتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة وكذا الإتجار في المواد المخدرة فقامت على إثر ذلك بترك المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج “المشكو فـى حقه”، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الأيس – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.