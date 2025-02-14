حريق يلتهم 10 أفدنة من القصب بسوهاج (صور)

شب حريق هائل مساء اليوم الجمعة في 10 أفدنة من محصول القصب السكر بناحية القوصة بالبلابيش بمركز دار السلام سوهاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على جزء من الحريق، وتستمر جهود رجال الإطفاء للسيطرة على باقي المساحة.

كان اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق هائل في زراعات القصب خاصة بالمواطن عاطف حداد من ناحية القوصة على مساحة ١٠ أفدنة وجار السيطرة على الحريق بــ 4 سيارات إطفاء دار السلام والكشح أولاد يحى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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