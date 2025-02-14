عاطل يمزق جسد صديقه لتعثره في سداد ديونه بعين شمس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطل لتعديه على صديقه، محدثاً إصابته التى أودت بحياته بمنطقة عين شمس لتعثره فى سداد ديونه .

عاطل يمزق جسد صديقه لتعثره فى سداد ديونه بمنطقة عين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة اخطار من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .



وبالإنتقال وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه و(عاطل) بسبب خلافات مالية بينهما ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته .



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

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