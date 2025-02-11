أخبار الفن اليوم، أحمد كريمة يرد على إنكار شريف مدكور لـ عذاب القبر، عمرو سعد وإلهام شاهين في المقابر لمدة يومين من أجل سيد الناس، أشرف زكي يكشف مفاجأة بشأن إحسان الترك بعد تدهور حالته الصحية

امتلأت الساحة الفنية بالأخبار والفعاليات على مدار ساعات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025.. ونستعرض أبرز تلك الأخبار خلال نشرة “فيتو” الفنية:

رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ما صرح به الإعلامي شريف مدكور بشأن تصريحه بعدم وجود عذاب القبر، مسترشدًا بقوله تعالى: “إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا”.



وقال “كريمة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: من يتكلم عن القبر واليوم الآخر أولى بهم أن يهتموا بماذا يصنعون لهذا المصير سواء كان إيجابيا أو سلبيا.

يواصل صناع مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد تصوير عددًا من مشاهد العمل داخل المقابر بمدينة السادس من أكتوبر، وتجمعه هذه المشاهد بالفنانة إلهام شاهين التي تلعب شخصية عمته، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لمدة يومان.



ولجأ المخرج محمد سامي لتكثيف ساعات العمل لتصبح 15 ساعة يوميًا لأسرة مسلسل “سيد الناس” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، كي يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل بداية الشهر الكريم.

تشهد أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج دخوله السجن بعد اتهامه في عملية تداول عملات أجنبية وسرقة حسابات عملاء البنك الذي يعمل فيه.

يواصل صناع مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة النجم محمد فراج، تصوير مشاهد وأحداث العمل، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025.





مسلسلات رمضان 2025، طرحت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر، الأغنية الرسمية لمسلسل “إش إش”، المقرر عرضه في رمضان 2025

في هذا السياق، جاءت الأغنية بعنوان “فوقنا خلاص”، والذى شارك في غنائها الفنان عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة ومحمود الليثي وعمر كمال وحسن شاكوش.

على الجانب الآخر، كانت نشرت منصة شاهد إعلانًا تشويقيا جديدا لمسلسل إش إش الذي تقدمه الفنانة مي عمر، وتنافس به في موسم رمضان الدرامي المقبل.



مسلسلات رمضان 2025 ، يخوض النجم أحمد مكي سباق رمضان 2025، بمسلسل الغاوي ليجدد نشاطه الفني بعد نجاح الكبير أوي.



ويعرض مسلسل الغاوي للفنان أحمد مكي في رمضان 2025 عبر شاشتي cbc والحياة ودي إم سي وأون إي.

مسلسل الغاوي أحمد مكي في رمضان 2025

مسلسل الغاوى ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حرص الفنان محمد رمضان، على تشويق جمهوره بفيديو عن برنامجه في رمضان



في هذا السياق، نشر “رمضان”، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، فيديو قائلا فيه: "وانت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دى إم سى استنى مدفع رمضان بعد الأذان على طول، وباختصار شديد أنا ما ليش تقليد".

يواصل الفنان رامز جلال تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد، المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، وتصدر اسمه محركات البحث في الساعات الأخيرة، خاصة أن الجميع ينتظر معرفة فكرة البرنامج وتفاصيل المقلب الذى سيقدمه هذا العام.



واستطاع فريق برنامج رامز الإيقاع بالفنان أحمد العوضي ليكون ضيف إحدي الحلقات، والتى انتهى من تصويرها خلال الأيام الماضية.

كشف مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة العمل الأول (الدورة الأولى)، وذلك في الفترة من 19 حتى 22 فبراير الجاري.



وتضم قائمة الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، العمل الأول ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، الاختيار تم بعد مشاهدة جميع الأفلام التي وصلت للمهرجان عن طريق التسجيل من قبل المخرجين الشباب والمنتجين من مختلف أنحاء العراق والعالم.

رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على ما صرحت به زوجة الفنان إحسان الترك، بشأن تقاعس النقابة في دعم زوجها بعد تدهور حالته الصحية.



ولفت أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: إلي أنه تواصل بالفنان إحسان الترك هو ووزوجته بالأمس للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم كل الدعم له.

فاجأت الشرطة الهندية لنجم البوب البريطاني إيد شيران، بوقف حفله في أحد شوارع مدينة بنغالورو، بعد أن أبلغته بعدم حصوله على إذن مسبق للأداء في المكان.



في هذا السياق، تم تصوير شيران وهو يغني Shape of You في شارع تشيرش المزدحم، قبل حفله الرسمي في المدينة، عندما اقترب منه ضابط شرطة وقام بفصل الميكروفون، مما أثار دهشة الجمهور.









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