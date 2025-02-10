آخر تطورات الحالة الصحية لـ إحسان الترك

تعرض الفنان إحسان الترك إلى أزمة صحية بشكل مفاجئ نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

إحسان الترك يجري عملية جراحية

ويستعد إحسان لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات، دون أن يكشف تفاصيلها مطالبا التبرع بالدم له.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان إحسان الترك، أكد أنه استقبل عددا من فريق إنتاج مسلسل "فهد البطل" في منزله، وأبلغوه بالدور الذي تم ترشيحه له بالمسلسل.

مسلسل فهد البطل

وأضاف إحسان أنه تعاقد رسميًا على المشاركة في المسلسل، وذلك بعد أن ناشد الفنان أحمد العوضي بمنحه فرصة للمشاركة في بطولة هذا العمل.

وأوضح أنه من المفترض أن يبدأ تصوير دوره خلال الفترة القادمة، خاصة أن العمل على تصوير المسلسل مستمر على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل.

ومن جانبه، قال أحمد العوضي إنه من دواعي سروره أن ينضم الفنان إحسان الترك لفريق عمل المسلسل؛ لأنه بالطبع سوف يكون إضافة جيدة للعمل.

يذكر أن مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وعصام السقا ويارا السكري، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

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