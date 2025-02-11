أشرف زكي يكشف مفاجأة بشأن إحسان الترك بعد تدهور حالته الصحية

رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على ما صرحت به زوجة الفنان إحسان الترك، بشأن تقاعس النقابة في دعم زوجها بعد تدهور حالته الصحية.

تواصل أشرف زكي مع إحسان الترك وزوجته

ولفت أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: إلي أنه تواصل بالفنان إحسان الترك هو ووزوجته بالأمس للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم كل الدعم له.

تلقي إحسان الترك للعلاج في قصر العيني

وأشار إلي أن إحسان الترك يتلقى العلاج في مستشفى قصر العيني وهو صرح عظيم نفتخر به بعد حصوله على موافقة العلاج على نفقة الدولة.

وأكد أن زوجة إحسان الترك لم تناشد نقابة المهن التمثيلية منذ أسابيع مثلما صرحت ونحن لم ولن نتأخر عن تقديم كل الدعم للفنان.



عضوية إحسان الترك بنقابة المهن التمثيلية

وتابع:"انا مبشتغلش بالفيس بوك وتليفوني موجود ومش بتأخر على حد، ولا اتعامل بالفيس بوك، لو فيه حد عنده حاجة احنا كنقابة عارفين بعض كويس أوي ومبنتأخرش على حد"، موضحًا أن إحسان الترك ليس عضو عامل داخل نقابة المهن التمثيلية ورغم ذلك لم نتأخر عنه وسندعمه.

واختتم:"لا اتعامل بالاستغاثات عبر فيس بوك وهناك لجنة برئاستي داخل نقابة المهن التمثيلية لمتابعة الأحوال الصحية للممثلين والفنانين".



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