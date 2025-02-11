الثلاثاء 11 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، القنوات الناقلة لمسلسل الغاوي لـ أحمد مكي

مسلسل الغاوي، فيتو
مسلسل الغاوي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، يخوض النجم أحمد مكي سباق رمضان 2025، بمسلسل الغاوي  ليجدد نشاطه الفني بعد نجاح الكبير أوي.

ويعرض مسلسل الغاوي للفنان أحمد مكي في رمضان 2025 عبر شاشتي cbc والحياة ودي إم سي وأون إي. 

 

مسلسل الغاوي أحمد مكي في رمضان 2025 

مسلسل الغاوى ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل الغاوي 

ويجسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة.

وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقاؤه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

أبطال مسلسل الغاوي 

العمل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

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