الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تكثيف ساعات التصوير بمسلسل "سيد الناس" للحاق بموسم دراما رمضان

مسلسل سيد الناس
مسلسل سيد الناس

لجأ المخرج محمد سامي لتكثيف ساعات العمل لتصبح 15 ساعة يوميًا لأسرة مسلسل “سيد الناس” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، كي يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل بداية الشهر الكريم.

أحداث مسلسل سيد الناس

 وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية..  والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

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