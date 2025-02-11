تفاصيل وقف الشرطة الهندية لنجم البوب إيد شيران (فيديو)
فاجأت الشرطة الهندية لنجم البوب البريطاني إيد شيران، بوقف حفله في أحد شوارع مدينة بنغالورو، بعد أن أبلغته بعدم حصوله على إذن مسبق للأداء في المكان.
في هذا السياق، تم تصوير شيران وهو يغني Shape of You في شارع تشيرش المزدحم، قبل حفله الرسمي في المدينة، عندما اقترب منه ضابط شرطة وقام بفصل الميكروفون، مما أثار دهشة الجمهور.
وأوضح نائب مفوض الشرطة في وسط بنغالورو، شيكار تي تيكنانافار، أن السلطات رفضت منح الإذن للأداء في هذا الشارع بسبب ازدحامه الشديد.
من جانبه، أكد إيد شيران عبر إنستجرام أنه حصل على الموافقة المسبقة، مشيرًا إلى أن العرض لم يكن عشوائيًا، بل كان مخططًا له.
وأثار الحادث جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المعجبون عن استيائهم، بينما شدد مسؤولون على ضرورة التزام الجميع بالقوانين المحلية.
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