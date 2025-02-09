الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

شريف مدكور بعد نفي عذاب القبر: «من حقي اتكلم في الدين براحتي.. أنا بجتهد علشان أزود إيماني»

شريف مدكور
شريف مدكور

عاد الإعلامي شريف مدكور لإثارة الجدل مرة أخرى من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بعدما قال إنه “لا حساب إلا يوم القيامة فقط، ولا يوجد عذاب في القبر”.

وتعرضت مدكور لانتقادات كثيرة اضطرته لغلق خاصية التعليق على التدوينة الخاصة بعذاب القبر.

تصريحات شريف مدكور تثير الجدل 

وعاد مرة أخرى ليثير الجدل مجددا عبر حسابه على الفيس بوك وكتب:"أنا أتكلم في الدين براحتي وأقول اللي أنا عاوزه ما دام مش بكفر حد، والحاجة الوحيدة اللي مش من حق مخلوق يقول لي متتكلمش فيها هي ديني. على الأقل أنا بابحث وباجتهد علشان أزود إيماني ويقيني.. أنا مش …. هامشي ورا كلام حد.. وكل واحد يلم نفسه.. على الأقل أنا مش بتاجر ولا بعمل سبوبة من ديني وربنا عارف نيتي وهو اللي بيحاسب في الآخر”.

وتابع: “رجاء محدش يدخل على الخاص ويكتب لي إن الدين ده دراسة وعلم.. خلي كل واحد في نفسه أرجوكم.. والناس اللي عمالة تضحك على الكلام وحاطة دي، انتم عيال قوي علشان مفيش في الكلام حاجة تضحك”.

يشار إلى أن شريف مدكور كان قد أثار الجدل بمنشور سابق له عبر حسابه الشخصي عن عذاب القبر، قائلا: "كل نفس ذائقة المَوت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة"، مشيرًا إلى أن الآية تؤكد أن الحساب لا يكون إلا في يوم القيامة، دون ذكر أي تفاصيل عن الحساب في القبر، وهو ما أثار الانتقادات والهجوم ضده.

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