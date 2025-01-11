السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مفاجأة، نوال الزغبي تشارك في تقديم برنامج مقالب رامز جلال الجديد

نوال الزغبي ورامز
نوال الزغبي ورامز جلال، فيتو

كشف مصدر من داخل برنامج رامز جلال الجديد أن الفنانة نوال الزغبي شوف تشارك في  عمل المقلب، حيث يستعين بها رامز جلال في الإيقاع بضحاياه. 

وأضاف المصدر أن نوال الزغبي وافقت على المشاركة في البرنامج بشكل نهائي، والتقت فريق العمل خلال الأيام الماضية لمعرفة تفاصيل المقلب وتفاصيل دورها به.

 

برنامج رامز جلال

وكان قد بدأ الفنان رامز جلال التحضير لبرنامج مقالب جديد، يعرض في شهر رمضان المقبل. 

 

حيث اجتمع رامز مع فريق عمل كبير وتم الاتفاق على فكرة المقلب الجديد.

 

وكشف مصدر مقرب من رامز جلال أن التصوير سوف يكون في مدينة الرياض. 

 

وبحسب المصدر سيتم حاليًا بناء الديكورات الخاصة بالبرنامج، والتي سوف تكون ضخمة للغاية.

 

وأضاف المصدر أن هناك عددا من الضيوف سيكونون مفاجأة للجمهور، من بينهم بعض الأشخاص الذين لم يظهروا من قبل مع رامز. 

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