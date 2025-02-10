الإثنين 10 فبراير 2025
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إنتاج فيلم قصير للأطفال بمهرجان الإسماعيلية السينمائي (صور)

جانب من ورشة الحكي،
جانب من ورشة الحكي، فيتو

أُقيمت على مدار يومين ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، ورشة حكي تفاعلية للأطفال بتقنية "السيكودراما". 

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أبرز ما تناولته الورشة

وتناولت الورشة أهمية التعاون والعمل الجماعي في مواجهة التحديات.  

جانب من ورشة الحكي، فيتو
جانب من ورشة الحكي، فيتو
جانب من ورشة الحكي، فيتو
جانب من ورشة الحكي، فيتو

جاءت الورشة ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وقدمتها الدكتورة سما الشافعي، الكاتبة والمتخصصة أكاديميًا في أدب الطفل والتنشئة الثقافية لأطفال القدرات الخاصة. 

وذلك في قصر ثقافة الإسماعيلية بقاعة مكتبة الطفل، وتحت إشراف المخرج طارق نظير، منسق عام الورش ومدير العروض بالمهرجان.

جانب من ورشة الحكي، فيتو
جانب من ورشة الحكي، فيتو
جانب من ورشة الحكي، فيتو
جانب من ورشة الحكي، فيتو

الهدف من إقامة الورشة 

هدفت الورشة التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام، إلى تدريب الأطفال، من سن 4 إلى 13 عامًا، على تنمية الخيال والإبداع، وتعزيز مهارات الإلقاء والتفاعل مع الشخصيات، ليشعر الطفل بأنه أحد أبطال القصة، مما يعزز وعيه بأهمية الحكي بعيدًا عن تأثير التكنولوجيا. واختُتمت الورشة بإنتاج فيلم قصير يجسد الحكاية التي عمل عليها الأطفال، وذلك تحت إشراف المخرج طارق نظير، منسق الورش التفاعلية بالمهرجان. 

جانب من ورشة الحكي، فيتو
جانب من ورشة الحكي، فيتو
جانب من ورشة الحكي، فيتو
جانب من ورشة الحكي، فيتو

أُقيمت فعاليات ورش الحكي بتقنية 

 "السيكودراما" على مدار أيام المهرجان حتى ختامه غدا الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، في قصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تم تصوير الفيلم القصير استعدادًا لعرضه خلال حفل الختام.

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