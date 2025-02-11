الثلاثاء 11 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، محمد فراج يدخل السجن ضمن أحداث "منتهي الصلاحية"

محمد فراج
محمد فراج

تشهد أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج دخوله السجن بعد اتهامه في عملية تداول عملات أجنبية وسرقة حسابات عملاء البنك الذي يعمل فيه.

يواصل صناع مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة النجم محمد فراج، تصوير مشاهد وأحداث العمل، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025. 

 

مسلسل منتهي الصلاحية 

مسلسل منتهي الصلاحية ينتمى لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد. 

 

قصة مسلسل منتهي الصلاحية 

وتدور أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" حول شخصية موظف بنك الذي يجسده الفنان محمد فراج، حيث تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة لتكشف لنا عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق.

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