الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رسالة من محمد رمضان لجمهوره عن برنامجه الجديد| فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان، على تشويق جمهوره بفيديو عن برنامجه في رمضان

 

في هذا السياق، نشر “رمضان”، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، فيديو قائلا فيه: "وانت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دى إم سى استنى مدفع رمضان بعد الأذان على طول، وباختصار شديد أنا ما ليش تقليد".

وفي وقت سابق طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “الحمدالله” وشاركه الغناء العالمي فرنجلش، وذلك علي موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

 

أغنية محمد رمضان الجديدة
وتقول كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة الحمدالله:

" الحمد لله.. يا حبيب الروح دولاراتي داوت قلبي المجروح

الحمد لله.. اه يا بختنا عندنا يختنا نسرح بيه ونروح

الحمد لله.. شوف كنا فين والحظ خدنا انا وانت لفين

الحمد لله.. شوف حجم نجحنا قد الصبر وسهر الليل

الحمد لله.. بقينا نجوم الدنيا الحمد لله

 

الحمد لله.. ملكنا الأرض في ثانية الحمد لله

الحمد لله.. تعبنا شقينا ووصلنا الحمد لله

الحمد لله.. مفيش ولا موجة هزتنا الحمد لله"

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية محمد رمضان الجديدة أغنية محمد رمضان التواصل الاجتماع الفنان محمد رمضان موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، محمد فراج يدخل السجن ضمن أحداث "منتهي الصلاحية"

أخبار الفن اليوم: محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره.. طرح برومو مسلسل كامل العدد.. وساويرس يدافع عن أحمد حلمي بعد اتهامه بالإساءة للمصريين
ads

الأكثر قراءة

حكم مباراة الزمالك والطلائع يحسم الجدل بشأن إيقاف زيزو

10 صور توثق لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب في البيت الأبيض

مصدر مسئول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح حتى الآن

إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المحلة (صور)

موقف العش من دعم الأهلي أمام الزمالك بعد الطرد أمام المحلة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن تعويضات أهالي الوراق

مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

ملك الأردن خلال لقاء ترامب: ننتظر خطة مصر بشأن غزة

منوعات

المزيد

خبراء يحذرون من الأضرارالناتجة عن قلة النوم

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مصر وصيفًا.. المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لمن أرسل الله نبيه موسى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

حفظ الأمانة والعهد، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية الجرح في المنام وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية