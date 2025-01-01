الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل « إش إش» فى رمضان 2025

اش اش، فيتو
اش اش، فيتو

تخوض الفنانة مى عمر سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل “إش إش” الذى انتهت من تصوير جميع مشاهده منذ ما يقرب من شهر.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال إش إش كل من مي عمر، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.

 كذلك تشارك الراقصة دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن.. ويأتي العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

 


وعلمت فيتو من أحد العاملين في العمل أن الفنانة مي عمر من أجل إتقان دور الراقصة الذي تقدمه خلال الأحداث، خضعت لدروس رقص مع الفنانة دينا التي صاحبتها أثناء تصوير بعض المشاهد في اللوكيشن كي تعملها الرقص لتخرج بالشخصية في أفضل صورة. 

تفاصيل مسلسل إش إش 

وعلمت "فيتو" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

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