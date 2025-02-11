الثلاثاء 11 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد كريمة يرد على إنكار شريف مدكور لـ عذاب القبر

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، فيتو

رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ما صرح به الإعلامي شريف مدكور بشأن تصريحه بعدم وجود عذاب القبر، مسترشدًا بقوله تعالى: “إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا”.

الحديث عن القبر

وقال “كريمة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: من يتكلم عن القبر واليوم الآخر أولى بهم أن يهتموا بماذا يصنعون لهذا المصير سواء كان إيجابيا أو سلبيا.

 

نماذج للعذاب بالقبر

 
وأوضح: وردت أحاديث تبين أن الميت اذا وضع في قبره يسأل عن ربه ورسوله ودينه، وهذه اشياء جاءتنا عن الشرع وما لنا إلا أن نسلم، وفي القرب يكون بداخله نماذج للعذاب، مسترشدًا بقوله تعالى “أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ”، وقوله تعالى “ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ” معقبا: وردت أشياء تخبر بأن الموتى يعرض عليهم مجرد نماذج للعذاب.

روضة القبر

واختتم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار"، متابعا كيف لإنسان ارتكب كل الموبقات والإبادة الجماعية بحق الفلسطينين وكيف لمن دمروا العراق وأفغانستان أن يكونوا مثل الصالحين والأنبياء والرسل في دخول الجنة.

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