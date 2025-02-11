تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب

كشف مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة العمل الأول (الدورة الأولى)، وذلك في الفترة من 19 حتى 22 فبراير الجاري.

وتضم قائمة الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، العمل الأول ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، الاختيار تم بعد مشاهدة جميع الأفلام التي وصلت للمهرجان عن طريق التسجيل من قبل المخرجين الشباب والمنتجين من مختلف أنحاء العراق والعالم.

قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان:

• عروض الأفلام الطويلة / أمسيات سهرة المهرجان:

1. أناشيد آدم / المخرج عدي رشيد / العراق

2. جحر الفئران / المخرج محمد السمان / مصر

3. ماي ورد / المخرج محمود الشيخ /البحرين

4. اول مرة / المخرج جون ساويروس /مصر



• عروض مسابقة الفيلم الوثائقي الأول:

1. تحت/ المخرج أحمد طاهر/العراق

2. الروح السابعة/ المخرج مصطفى الحيو / العراق

3. نساء جبل شنگال/ المخرجة ليليان كمل/العراق

4. انتيمينيا/ احمد حليم/العراق

5. نحو الضوء/ المخرجة نور صالح/العراق

6. الاخطبوط / المخرج حسين رعد/العراق

7. حدث ذات مرة في الموصل/ المخرج عبد الله خالد/العراق

8. التحدي/ المخرج جعفر علي حسن/العراق

9. ضفاف/ المخرج حسين عمار/ العراق



• عروض الفيلم الروائي الأول:

1. ترويدة/ المخرجة موني أبو سمرة/الأردن

2. ماذا حدث/ المخرج ريبر رابر مولود/العراق

3. سطح/ المخرج حسن صبري/ العراق

4. تذكرة حمراء / المخرج علي الغراوي/العراق

5. ١١ شباط / المخرج محمد مكي/العراق

6. سفرة/ المخرج زين محمد أبو علم/الأردن

7. كان هنا/ المخرج ايثار اتو/العراق

8. انتباه / المخرج محمد عودة /العراق

9. التراب في عينيك/ المخرج يوسف بشار/العراق

10. سلام ٣ / المخرج الاثير مازن/العراق

11. الانسة بغداد// المخرج محمد خضير/العراق

12. ستارة / المخرج ماجد الجسمي-خليفة البحري/الامارات

• عروض الفيلم الروائي:

1. شعلة/ المخرج هاني القريشي/ العراق

2. مكب الامنيات / المخرجة شهد احمد/ العراق

3. هكذا يجب/ المخرج ايمن الشطري/العراق

4. 8.8.88 / المخرج احمد السمار /العراق

5. الخياطة / المخرج برزان يونس صالح/العراق

6. يد امي / المخرجة كاردينيا هيمن /العراق

7. شراشيب/ المخرج علي الكعبي /العراق

8. ليل العاشقين/ المخرج خالد غريب /مصر

9. غرفة ساندي بيل/ المخرج حسن حسين إسماعيل/العراق

10. بيت ابيض مظلم/ المخرج هاردي حسن/ العراق

11. خطاف / المخرج ياسر الاعسم / العراق

12. تشظي/ المخرجة مريم العباد/ الكويت

13. سايد افكت / المخرج بلال نصار/ العراق

14. مائل / المخرج عمر كمال/ العراق



• عروض مسابقة الفيلم الوثائقي:

1. تحت الخط/ المخرج يوسف الساعدي/ العراق- أمريكا

2. رجلها خضره/ المخرجة زهراء غندور/ العراق -فرنسا-هولندا

3. شاي جعفر/ المخرج محمد الموسى/ السعودية

4. هايبو / المخرج علي ساهر /العراق

5. برسار/ المخرج محمد جاسم/ البحرين

• عروض مسابقة الجمهور/ نظرة خاصة:

1. امانة بحر / المخرجة هند سهيل /مصر-السويد

2. مانيتي / المخرج حسين إبراهيم/ لبنان-فرنسا-قطر

3. 1420 / اروى سالم/ السعودية

4. بين البينين/ المخرجة ايثار باعامر/السعودية -أمريكا

5. مصنوع للجمال يستخدم للقبح/ المخرج جعفر محمد البقال/ البحرين

6. غنينا القصيدة/ المخرجة أني سكاب /فلسطين – كندا

7. يوم / المخرج احمد أكبر /البحرين

8. يوم سعيد/ المخرج محمد الزوعري/ السعودية

9. ميراث/ المخرج حسين حجازي/ لبنان – فرنسا

10. ولدت مشهورًا/ لؤي عواد/ فلسطين

11. تهليلة / المخرجة اماني جعفر/ تونس- السويد

12. سحر / المخرج كحيل خالد/ العراق

13. امنيتي الأخيرة / المخرجة عريب زويتر/ الأردن

14. جهنمية / المخرج ياسر فائز/ السودان

15. نية / المخرجة اميني ايادي/ الجزائر – فرنسا

16. الشتاء الأخير/ المخرج حيدر داوود/ السعودية – السويد

17. فقدان / المخرج رامي القصاب/ مصر- سوريا

18. مادونا / المخرج جون فريد/ مصر – لوكسمبورغ

19. وينك انت؟ / المخرج محمد كوطة/ الأردن

20. ذبذبات غزة / المخرجة رحاب نزال/ فلسطين-كندا

21. المدرسة القديمة/المخرج عبد الله الخميس/ السعودية

22. جزيرة فلسطين/ المخرج نور بن سليم-جوليان مينانتيو/الأردن

23. في قاعة الانتظار / المخرج معتصم طه/فلسطين

24. اعمام / المخرج فؤاد حنون/العراق

25. دعاء امل / المخرج حماد الحمادي/الامارات

26. ع البحر/ المخرج وسام الجعفري/ فلسطين

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