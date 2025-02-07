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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، التفاصيل الكاملة لـ "منتهي الصلاحية" بطولة محمد فراج

بوستر مسلسل منتهي
بوستر مسلسل منتهي الصلاحية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يواصل صناع مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة النجم محمد فراج، تصوير مشاهد وأحداث العمل، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025. 

مسلسل منتهي الصلاحية 

مسلسل منتهي الصلاحية ينتمى لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد. 

قصة مسلسل منتهي الصلاحية 

وتدور أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" حول شخصية موظف بنك الذي يجسده الفنان محمد فراج، حيث تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة لتكشف لنا عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، وياسمين رئيس، وهبة مجدي، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام الدين ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي. 

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