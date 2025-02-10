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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح البرومو التشويقي لـ نص الشعب اسمه محمد (فيديو)

برومو مسلسل نص الشعب
برومو مسلسل نص الشعب اسمه محمد، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت قناة mbc مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البرومو التشويقي لمسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة الفنان عصام عمر، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

برومو مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

وطهر في البرومو نجوم العمل حيث جمعتهم العديد من المواقف الكوميدية، كما كشفت بعض شخصيات المسلسل المرتقب عرضه في رمضان. 

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

 مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" مكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

 مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، محمد محمود وغيرهم، من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

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