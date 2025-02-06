أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع جديد في أسعار الذهب.. موعد مناقشة صندوق النقد للمراجعة الرابعة لقرض مصر.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. الصناعة تعلن إجراءات وضوابط تأجير المصانع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

صندوق النقد الدولي يكشف موعد مناقشة المراجعة الرابعة لقرض مصر

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في الأسابيع القادمة.

المراجعة الرابعة لقرض مصر

جاء ذلك ردا على سؤال حول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق لبحث المراجعة الرابعة للبرنامج، وذلك بعد إعلان بعثة خبراء الصندوق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة يوم 24 ديسمبر، بحسب شبكة CNBC عربية.

حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة

وذكرت جولي كوزاك أن المجلس التنفيذي سيناقش حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة لمصر بالتزامن مع مناقشة المراجعة الرابعة، مضيفة، أنه لا يمكن الآن تحديد قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب الآن تراجعا ملحوظا في السوق المحلية، بقيمة 10 جنيهات بجميع الأعيرة، في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 في السوق المحلية.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4560 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3990 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3420 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2656 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2275 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1710 جنيهات للبيع.

البورصة المصرية تبحث تعزيز سيولة السوق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التواصل الفعال مع المؤسسات المالية الدولية لدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لسوق المال المصري، تعمل البورصة المصرية حاليًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديدًا متطلبات زيادة السيولة ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers)، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies).

وجود آليات تحوط نشطة



وقد تم التأكيد على أهمية وجود بعض الآليات الأخرى، ومن ضمنها: آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.

وقد قام فريق عمل المشروع بزيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية، وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد. وقد تم التواصل مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية و"CIB" لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلًا عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.

بنك مصر يوقع عقد حساب وسيط مع "سوديك" و"الصافي" للتطوير العقاري بشأن مشروع "أوجامي"

وقع بنك مصر اتفاقية استراتيجية جديدة مع كلًا من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة الصافي للتطوير العقاري، بهدف إنشاء حساب وسيط لتسهيل العمليات المالية بين الأطراف الثلاثة، مما يعزز كفاءة الأداء المالي ويدعم تحقيق أهداف مشروعاتهم المشتركة بمنتهى الدقة والتنظيم، ويأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك مصر لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز من كفاءة الأداء المالي وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الرقمية الحديثة.

وقام بالتوقيع أحمد القاضي- رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر، والمهندس أيمن عامر - مدير عام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، والمهندس صافي وهبة - رئيس مجلس إدارة شركة الصافي للتطوير العقاري، وقد حضر التوقيع محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر مع نخبة متميزة من قيادات البنك والجهات المشاركة.

المشروع يضم مجموعة من المنشآت الفريدة من نوعها

ويعد مشروع أوجامي أحدث مشروعات سوديك في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يعد تحفة معمارية تجمع بين الفخامة والابتكار، حيث يضم فندقًا ووحدات سكنية تحمل علامة "نوبو" حصريًا في المنطقة، ويستمد اسم المشروع من جزيرة "أوجامي" اليابانية ويتمتع بإطلالة رائعة على 11 كم من الشواطئ الصناعية، ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 440 فدانًا من المناظر الطبيعية الخلابة والتصميمات المعمارية الراقية، كما يتميز بواجهة شاطئية رملية تمتد على مسافة 800 متر، ليمنح السكان جنة ساحلية رائعة الجمال، وتجمع هذه المنطقة في رأس الحكمة بين جمالها الطبيعي وموقعها الاستراتيجي. وسيضم المشروع مجموعة من المنشآت الفريدة من نوعها، مما يجعله وجهة فريدة لأصحاب الذوق الرفيع ممن يبحثون عن أسلوب حياة راق يلبي جميع احتياجاتهم في قلب الساحل الشمالي.

وأشاد أحمد القاضي - رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر بالتعاون المثمر مع الشركتين حيث تأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع رؤية البنك لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ويعد "الحساب الوسيط" ESCROW أداة استراتيجية تهدف إلى إدارة الحركات المالية بطريقة آمنة وفعالة مما يساعد على تحقيق أهداف المشروع بكفاءة، ويحرص بنك مصر دائما على دمج الخدمات التكنولوجية المتطورة عبر مختلف المعاملات بما يتماشى مع معايير التحول الرقمي العالمية، ايمانا بالدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا لمواكبة التطورات الموجودة علي الساحة في القطاع المصرفي في مصر، كما يحرص البنك على تطوير خدماته ومنتجاته بشكل مستمر لتلبية احتياجات عملائه وبما يتماشى مع متطلبات السوق بشكل عام وسوق التطوير العقاري بشكل خاص.

البورصة تربح 15 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 30011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة.

وزير الاستثمار: مركز تدريب التجارة الخارجية يهدف لخلق جيل من المتخصصين في التصدير

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية لاستعراض أهم إنجازات ومستهدفات المركز، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز.

خلق جيل من المتخصصين في التصدير

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور المركز لخلق جيل من المتخصصين في التصدير والمصدرين ورجال الأعمال لتحقيق خطط الدولة الهادفة لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، لافتا إلى دور الوزارة لمساعدة الشركات والأفراد لإيجاد الكفاءات التي تسهم في عملية التصدير.

«المشاط» تستعرض برامج الوزارة لتعزيز النمو ودفع العمل المناخي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، وكارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الخارجية الدنماركية.

أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.

وأوضحت «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.

الصناعة تعلن إجراءات وضوابط تأجير المصانع

أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولًا لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصة وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين.

حوكمة منظومة التنمية الصناعية

ويأتي ذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.

الصناعة تدعو المستثمرين غير قادرين على استكمال بناء المصنع أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية

ودعت وزارة الصناعة كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.

الرقابة المالية: 85.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية نوفمبر

أظهر أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر نوفمبر 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 85.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

⮚ 44.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

⮚ 2.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

⮚ 13.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

⮚ 8.7 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

⮚ 7.6 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

⮚ 7.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

⮚ 1.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

2.9 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر نوفمبر 2024

● 75.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية نوفمبر 2024

7.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية نوفمبر 2024

4.1 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية نوفمبر 2024

2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية نوفمبر 2024

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2025

قرر بنك إنجلترا، خفض أسعار الفائدة بأول اجتماعاته في العام الحالي، للمرة الثالثة في مسيرة التيسير النقدي التي بدأها في أغسطس الماضي.

خفض أسعار الفائدة

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، برئاسة المحافظ أندرو بيلي، بأغلبية 7 أعضاء إلى اثنين، باحتماعها اليوم الخميس، لصالح خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة ليصل إلى 4.5% وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2023. وفضّل عضوان باللجنة تقليص الفائدة أكثر بواقع 50 نقطة أساس.

وزير الاتصالات: مصر تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو قطاع التعهيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو قطاع التعهيد، إلى جانب وفرة الكوادر الشابة المؤهلة التي تم صقل مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمية.

بيئة تشغيلية متكاملة

أشار الوزير إلى أن توفر مجمعات ومراكز الأعمال التكنولوجية الحديثة والمجهزة وفق أعلى المعايير يتيح للشركات بيئة تشغيلية متكاملة تسهم في تعزيز كفاءتها وتوسيع عملياتها.

أضاف أن الحكومة مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لقطاع التعهيد، بما يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الرقمية، وبالتالي تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنمية الاقتصاد الوطني.

الإحصاء: ارتفاع نسبة الصادرات 6.3% خلال نوفمبر 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الخميس، النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024 وقد بلغـت قيمـة العجـز فـي الميزان التجــاري 3.71 مليــار دولار خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل 3.69 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 0.5٪.

• ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفاع قيمة الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 6.3 ٪ حيـث بلغـت 3.56 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2024 مقابـل 3.35 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبة 85.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 8.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 22.9٪، فواكه طازجه بنسبة 22.9 ٪).

البنك المركزي يستقبل وفد نظيره اليمنى للتعرف على التجربة المصرية في نظم وخدمات الدفع

استقبل البنك المركزي المصري وفدا من نظيره اليمنى، يضم فريقا فنيا متخصصا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في نظم وخدمات الدفع الرقمية، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات.

خدمات الدفع الرقمية المصرية

واطلع الوفد اليمنى، خلال الزيارة على الجوانب الفنية والتشغيلية للمنظومات المختلفة الخاصة بنظم وخدمات الدفع الرقمية المصرية، وكذلك الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري ذات الصلة بنظام سويفت، وتعرف الوفد أيضًا على كيفية تطبيق المعايير الدولية على نظام التسوية اللحظية المصري وكيف يتم تحديث التقنيات والآليات المستخدمة فيه.

البنك المركزي التونسي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 8%

قرر البنك المركزي التونسي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

المركزي التونسي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".

تراجع معدل التضخم

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 % في ديسمبر مقابل 6.6 % في نوفمبر، مضيفا أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 % في 2023.

يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.

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