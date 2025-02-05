خطوات فتح الحساب في بنك مصر

يبحث العديد من العملاء عن خطوات فتح حساب بنك مصر حيث أن هناك خطوات محددة لفتح حساب في بنك مصر، حساب بنك مصر، بنك مصر.

يطلب بنك مصر من العملاء تجهيز عدد من المستندات لفتح الحساب.

مستندات فتح الحساب في بنك مصر

وتشمل قائمة هذه المستندات ما يلي:

1- تقديم صورة من البطاقة الشخصية للشخص.

2 – إيصال كهرباء، مياه، غاز طبيعي، فاتورة تليفون.

3 – توضيح وظيفة العميل الذي يريد فتح حساب.

4- تقديم ما يثبت مفردات مرتبه وتكون من جهة عمله بالنسبة للموظفين.

5- أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيقدمون البطاقة الضريبية، والسجل التجاري.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن أسباب فرض غرامات على حسابات التوفير المفتوحة لهم في فروع البنك.

وحدد بنك مصر أنه يتم فرض غرامة في حالة أن الرصيد أقل من 1500 جم في حساب التوفير للعملاء.

وجاء ذلك توضيحًا على أسئلة عملاء البنك حول الحد الأدنى الواجب وجوده في حساب التوفير لعدم فرض أي غرامات عليهم.

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة تغيير رسائل البنك التي ترد إليه عبر الموبايل من اللغة الإنجليزية إلى العربية.

وحول ذلك قال مسؤولون بنك مصر: إنه يمكن للعملاء من خلال الفرع التابعين له تقديم طلب بتغيير لغة الرسائل القصيرة على البطاقة إلى اللغة العربية.

حدد بنك مصر الحد الأدنى لفتح الحساب بالدولار وهو 100$ أوما يعادله بالعملة الأجنبية حسب نوع الحساب

واوضح بنك مصر انه يمكن للعملاء فتح حساب التوفير بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط (مع ضرورة احضار اصل الرقم القومي للاطلاع)

ويمكن فتح حسابات للعملاء المذكور بمستند تحقيق الشخصية عبارات مثل (طالب – عاطل – بدون عمل – لا يعمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل) مكان خانة الوظيفة.

ماكينات الصراف الالي في بنك مصر

ومن جانب اخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول الحد الأقصى للإيداع يوميا في ماكينات الصراف الآلي.

وقال مسئولون بنك مصر: إنه بالنسبة للإيداع باستخدام بطاقة الخصم الفوري على الحساب المرتبط بالبطاقة فلا يوجد حد أقصى للإيداع اليومي على الحساب علمًا بأن الحد الأقصى للإيداع الواحد (100 ورقة نقدية).

كما يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية تحويل مبالغ مالية على فيزا كارد بنك مصر مرتبات من الخارج.

وفي السياق، أوضح مسئولون بنك مصر أنه يمكن قبول التحويلات لصالح بطاقة ميزة المرتبات القطاع الخاص فقط.

وأضاف مسئولون بنك مصر يتم القبول للقطاع الخاص فقط ويمكن للعملاء استلام التحويل في صورة حوالة اسمية من داخل الفرع عن طريق التحويل من الخارج علي الرقم القومي والاسم رباعي بالاضافة الي رقم الهاتف وعلي السويفت كود الخاص ببنك مصر BMISEGCXXXX.

تنشيط الحساب الراكد

ومن جانب آخر، حدد مسئولون ببنك مصر طرق تنشيط الحساب الراكد للعملاء في البنك، وهي تلك الحسابات التي مر عليها عام دون تنفيذ أي عمليات مصرفية على الحساب سواء كان سحبا أو إيداعا.

وقال بنك مصر: إنه يتم تنشيط الحساب الراكد من خلال الفرع عن طريق عملية سحب من على الشباك من داخل أي فرع من فروع بنك مصر، وفي حالة إجراء ذلك بالفعل فيمكن السحب باستخدام البطاقة الخاصة بالعميل بشكل طبيعي من خلال ماكينات الـ ATM.

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