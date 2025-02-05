التفاصيل الكاملة للتحقيق في اتهام 3 ماليزيين بتشكيل عصابة توظيف أموال للنيابة المالية.. المتهمون جمعوا ملايين الجنيهات.. وزعموا الاستثمار في الطاقة المتجددة

أحالت نيابة الشيخ زايد ملف قضية اتهام 3 ماليزيين بتشكيل عصابة توظيف أموال للنصب على المواطنين إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية للاختصاص.

تحقيقات النيابة في اتهام 3 ماليزيين بتشكيل عصابة توظيف

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن المتهمين جمعوا مبالغ كبيرة تخطت ملايين الجنيهات من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".

وكلفت النيابة عدة جهات رسمية بإجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها، حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص أجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة، علاوة على فحص المحافظ الإلكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.

بتحرير مباحث الأموال العامة “إدارة النقد والتهريب”

وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

البداية كانت بتحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

وأفاد محضر التحريات بأن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".

وأوضح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.

القبض علي المتهمين بالشيخ زايد

وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.

وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.

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