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أخبار مصر

مدبولي: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 10.6 مليار دولار في 2024

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت زيادة ملحوظة خلال عام 2024، لتصل إلى 10.6 مليار دولار، مما يعكس تطور القطاع الزراعي المصري وقدرته على تعزيز تواجده في الأسواق العالمية.  

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتوسيع قاعدة الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كل السبل لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.  

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع إشادة رئيس الوزراء العراقي بأداء شركات التشييد المصرية ودورها في إعادة إعمار العراق، وهو ما يعكس مكانة مصر الرائدة في قطاع التشييد والبناء إقليميًا. 

كما أكد مدبولي، في تصريحات سابقة، تقدير الدولة لدور منظمات المجتمع المدني، كاشفًا عن مناقشة حزمة زيادة المرتبات للعام المالي القادم، والتي سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أكدت مؤخرًا أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان يمثل أولوية قصوى، مع استمرار الجهود لضبط الأسعار والتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنظيم معارض "أهلا رمضان" وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

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