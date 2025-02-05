مدبولي: الخبراء الاقتصاديون يتخوفون من زيادة الرسوم الجمركية وتأثيرها على التضخم

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مخاوف الخبراء الاقتصاديين من تأثير زيادة الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، والتي قد تؤدي إلى موجة تضخم جديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تأمل أن يكون عام 2025 عام انخفاض في أسعار التضخم، سواء على المستوى المحلي في مصر أو عالميًا، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية، مشددًا على أهمية متابعة التطورات الاقتصادية العالمية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد المصري.

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