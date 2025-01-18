السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير التموين: نستعين بخبرات صندوق النقد في التحول للدعم النقدي

وزير التموين شريف
وزير التموين شريف فاروق، فيتو

قال شريف فاروق وزير التموين إن الوصول للسعر الحقيقي لـ السلع التموينية هدف بالنسبة لنا، ولا يوجد تفكير في الوقت الحالي لتحريك أسعار السكر والأقماح والخبز ببطاقة التموين".

خبرات صندوق النقد الدولي في الدعم النقدي

وبشأن التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي، أوضح أن الأمر مطروح للحوار المجتمعي والوطني، وهناك جهات دولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشاركون بخبراتهم في تحول بعض الدول الي الدعم النقدي .
وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”:" ليس هناك مطالبة من أي جهة دولية بشأن التحول الي الدعم النقدي، وندرس بجدية التحول إلي الدعم النقدي.
 

توصيات الحوار الوطني والمجتمعي

وتابع: عام 2025 ليس بالضرورة التحول الي الدعم النقدي، وفي حال كانت توصيات الحوار الوطني والمجتمعي رفض الغاء الدعم العيني سنفعل تلك التوصيات ولن تحول الي الدعم النقدي.
 الهدف من التحول للدعم النقدي

وأوضح أنه ليس الهدف من التحول الي الدعم النقدي تحقيق وفر في الموازنة، ولكننا نستهدف عدم وجود أي هدر أو ممارسات خاطئة في منظومة الدعم.
 

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