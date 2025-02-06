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اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع نسبة الصادرات 6.3% خلال نوفمبر 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الخميس، النشــرة  الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024 وقد بلغـت قيمـة العجـز فـي الميزان التجــاري 3.71 مليــار دولار خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل 3.69 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبة ارتفاع  قدرها  0.5٪.

• ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفاع قيمة الصادرات    

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 6.3 ٪ حيـث بلغـت 3.56 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر  2024  مقابـل 3.35 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صادرات بعــض السـلــع وأهــمها: 


(منتجات البترول بنسبة 85.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 8.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة  22.9٪، فواكه طازجه  بنسبة  22.9 ٪).   
 

الصادرات المصرية، فيتو
الصادرات المصرية، فيتو


بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2024  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( البترول الخام بنسبة 25.3 %،  أسمدة  بنسبة  33.0 %، صابـون ومحضرات تنظيف  بنسبة 12.6%، خضر مجمدة أو مبردة  بنسبة 1.4٪). 


قيمة الواردات 

ارتفعت  قيمة الواردات بنسبة 3.3٪ حيـث  بلغت  7.27مليـار دولار خـــلال شهــر نوفمبــر  2024  مقابــــل  7.04 مليــار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  
( الغاز الطبيعى  بنسبة 177.6%، سيارات ركوب  بنسبــة 11.0%،  نحاس ومصنوعاته  بنسبــة 183.3%، بترول خام  بنسبــة 271.9%).

الإحصاء: 174.8 ألف كم إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عام 2023 - 2024

الإحصاء: 4.01% انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 19.9%، مــواد أوليــة من حديــد أو صلــب بنسبة 14.5%، قمح  بنسبة 20.7%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 13.9٪ ).

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