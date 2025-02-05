الإحصاء: 174.8 ألف كم إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عام 2023 - 2024

أصــدر الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامــة والإحصاء اليوم الاربعاء نشــرة " حصر الطرق والكبارى عام 2023/2024"، ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 174.8 ألف كم عـام 2024 وفقًا لجهات التنفيذ والاشراف.

أطوال شبكة الطرق المرصوفة

وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـــلى مستوى الجمهورية 144.3 ألف كم عام 2024، وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 30.5 ألف كم عام 2024.

طبقاّ للتبـعية بلغت أطوال شبكة الطرق المرصـوفة التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 30.4 ألف كم بنسبة 21.1 ٪ وبلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 98.5 ألف كم بنسبة 68.2٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 14.7 ألف كم بنسبة 10.2٪ كما بلغت اطوال شبكة الطرق التابعة للشركة الوطنية للطرق 0.9 الف كم بنسبة 0.6٪ من إجمالي الطرق المرصوفة عـــام 2024.

وبلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 44928 كوبرى منها 38836 كوبــرى تابعــــــة لوزارة المــــــوارد المائيـــــة والـــــري بنسبة 86.5٪، 2520 كوبرى تابع للهيئة العامة للطرق والكبـــاري بنسبة 5.6 ٪، 2487 كوبرى تابع لمديريـات الطرق/ المحليـــات بالمحـــافظات بنسبة 5.5 ٪، 125 كوبرى تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.3 ٪، 941 كوبــــرى تابـع للهيئة القومية لسكك حديـد مصر بنسبة 2.1 ٪، 5 كباري تابعة لهيئة قناة السويس بنسبة 0.01 ٪، 14 كوبري تابع للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪ من إجمالي أعداد الكباري عام 2024.

وطبقــــًا للاستخـــدام بلغ عدد كباري المشاة 5607 كوبري بنسبة 12.5٪، كباري المركبات 37835 كوبرى بنسبة 84.2٪ ، 1486 اغراض اخري بنسبة 3.3٪ من إجمالي أعداد الكباري عام 2024.

وبلغ إجمالي أعداد الانفــــاق طبقا للتبعية 323 نفق، منها 199 نفـــق تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى بنسبة 61.6٪، 96 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 29.7٪، 15 نفق تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 4.6٪، 6 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 1.9٪، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.2٪ من اجمالي اعداد الانفاق عام 2024.

وطبقــــًا للاستخـــدام بلـغ عـــدد أنفاق المشاة 103 نفق بنسبة 31.9٪، أنفاق المركبات 220 نفق بنسبة 68.1٪ من اجمالي اعداد الانفاق علي مستوي الجمهورية عام 2024.

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