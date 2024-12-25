مدبولي: الانتهاء من المراجعة الرابعة مع صندوق النقد للحصول على 1.2 مليار دولار

قرض صندوق النقد الدولي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، مما يتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى التصريحات الصادرة عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، التي أكدت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، مشيدةً بجهود الدولة في تنفيذ السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة وتأثيرها على عائدات قناة السويس.

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز الأداء الاقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان استدامة الاستقرار المالي وتحقيق النمو.

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