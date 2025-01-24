الجمعة 24 يناير 2025
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اقتصاد

كل ما يخص التمويل العقاري للوحدات من بنك التجاري الدولي

البنك التجاري، فيتو
البنك التجاري، فيتو

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي حول الشروط الصحيحه للتمويل العقاري ضمن المبادرة البنك المركزي من خلال فروع البنك CIB.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه لكي  تكون الوحدة صالحة للتمويل العقاري تحت مبادرة البنك المركزي لا بد من توافر شروط كالتالي:


يجب أن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل 
 يجب أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.5 مليون جم 
يجب أن تكون كاملة التشطيب والمرافق
 

وحول الحد الأقصى للدخل الشهري وسعر العائد على التمويل فهو كما حدده البنك كالاتي:
متوسط الدخل 3%: 1- الحد الأقصى لسعر الوحدة: حتى 1.1 مليون جم
2- أقل مقدم للوحدة:  15% من إجمالي قيمة الوحدة
3- الحد الأقصى للدخل الشهري: أعزب: 13,000 جم
أسرة: 18,000 جم 
4-  سعر العائد 3% 
5- مدة التمويل: 30 سنه

متوسط الدخل 3%: 1- الحد الأقصى لسعر الوحدة: أكثر من 1.1 مليون جم حتى 1.4 مليون جم 
2- اقل مقدم للوحدة: 20% من إجمالي قيمة الوحدة
3- الحد الأقصى للدخل الشهري: أعزب: 13,000 جم
أسرة: 18,000 جم 
4-  سعر العائد 3% 
5- مدة التمويل: 30 سنة 
متوسط الدخل 8%: - الحد الأقصى لسعر الوحدة: 2.5 مليون جم
- اقل مقدم للوحدة:  20% من إجمالي قيمة الوحدة
الحد الأقصى للدخل الشهري: 
أعزب: 40,000 جم
أسرة: 50,000 جم
4-  سعر العائد 8% 
5- مدة التمويل: 25 سنة

مواصفات الوحدة: يجب أن تكون الشقة كاملة التشطيب والمرافق
وفيما يخص شروط التقديم  علي الوحدة من خلال البنك التجاري الدولي CIB فهناك عدة أسس وهي:


عدم استفادة الموظف من أي مبادرات تمويل عقاري أطلقها البنك المركزي المصري
ألا يزيد الدخل الشهري للموظف عن ٤٠ ألف جنيه مصري للأعزب، وألا يزيد عن ٥٠ ألف جنيه مصري كمجموع دخل الأسرة
المستندات المطلوبة:
• صورة من بطاقة الرقم القومي
• إثبات دخل لأزواج العاملين وفقًا لطبيعة العمل (في حالة إذا كان الزوج لديه وظيفة (
• إيصال مرافق حديث
كما يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال عملية الموافقة على طلب التمويل العقاري.

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