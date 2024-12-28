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اقتصاد

المركزي التونسي يثبت أسعار الفائدة عند 8%

البنك المركزى التونسى،
البنك المركزى التونسى، فيتو

أبقى البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 8%، مشيرًا إلى أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته: إن التضخم سيبلغ في المتوسط ​​سبعة بالمئة هذا العام، قبل أن ينخفض ​​إلى 6.2% في عام 2025.

البنك المركزى التونسى 

وفي مطلع ديسمبر الحالي، وافق البرلمان التونسي، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير سبعة مليارات دينار، 2.22 مليار دولار، لتمويل موزانة الدولة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في تأمين القروض الأجنبية.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.

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