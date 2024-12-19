بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.75% دون تغيير

قرر بنك إنجلترا المركزي، تثبيت سعر الفائدة عند 4.75% دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات.

بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة

وقال بيان بنك إنجلترا إنه تحدد لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم بنسبة 2%، وبطريقة تساعد على دعم النمو والتشغيل، تتبنى لجنة السياسة النقدية نهجًا متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأضاف البيان: منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لمدة اثني عشر شهرًا إلى 2.6% في نوفمبر من 1.7% في سبتمبر وكان هذا أعلى قليلًا من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم الأقوى في السلع الأساسية والمواد الغذائية وظل معدل التضخم في أسعار المستهلك في الخدمات مرتفعًا.

ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الارتفاع قليلًا في الأمد القريب وعلى الرغم من أن توقعات التضخم في الأسر قد عادت إلى طبيعتها إلى حد كبير، فقد ارتفعت بعض المؤشرات مؤخرًا.

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