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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الإثنين (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان أسعار الذهب، وكذلك العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

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