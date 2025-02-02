الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يلتقي وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين لمتابعة مشروعات رأس الحكمة

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، والوفد المرافق للوزيرين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب في مستهل اللقاء بالوزيرين الإماراتيين والوفد المرافق لهم، حيث تم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا بالتعاون بين البلدين، لاسيما في القطاع الصناعي، على رأسها عددٍ من المشروعات الصناعية التي سيتم إقامتها في مدينة "رأس الحكمة"، والتي تخدم أهداف التنمية للدولة المصرية في هذه المنطقة الواعدة، لافتًا إلى أن موقف سير العمل عكس تقدمًا جيدًا وملموسًا في مختلف المشروعات الجارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض موقف تنفيذ عدد آخر من مشروعات التعاون بين البلدين، في مجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم تنفيذها في "بنبان"، وغيرها من المشروعات التنموية المهمة في القطاعات ذات الأولوية لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة رأس الحكمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر ودولة الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجاب الفريق مهندس كامل الوزير

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء مدبولي وأعضاء لجنة الشئون السياسية

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتوسيع دائرة الحوار الوطني

مدبولي يوجه بتخصيص 10 ملايين جنيه لمستشفى "بهية" لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية

مدبولي يبدأ زيارة تفقدية لمستشفى "بهية" لدعم جهود مكافحة سرطان الثدي

مدبولي يكلف بتخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى " الناس" لتوفير الأجهزة الطبية

7 أسباب خلف زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%

رئيس الوزراء يتفقد "مستشفى الناس"

مدبولي يتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

بوتين يهين أوروبا: ستقف عند أقدام سيدها ترامب وتهز ذيولها

منوعات

المزيد

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

إغلاق حساب الرئاسة السورية على منصة «إكس»

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يصعد للمركز السادس.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصيام في شهر شعبان

احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

دار الإفتاء توضح بيان معنى فرض الصلوات في رحلة المعراج 

المزيد
الجريدة الرسمية