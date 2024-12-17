رئيس هيئة الدواء يعلن تفاصيل التعاون مع وزارة الصناعة السعودية بمؤتمر صحفي

يعقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف والوفد المرافق له، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية.

مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية

كان قد التقى، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بالمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، وذلك في ختام جولتهم بعدد من مصانع الأدوية المصرية بمدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.



وخلال اللقاء، تمت مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية.

وأكد الدكتور أيمن الخطيب على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي في مصر من حيث القدرات الرقابية والإمكانيات الصناعة، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، والذي أسفر عن تحقيق مصر نسبة اكتفاء ذاتي من الأدوية بلغت 91.3%. كما أعرب عن تطلع هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء.



من جانبه، أشاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بالتطور الكبير الذي تشهده علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية ومصر في مجال المستحضرات الطبية، وأكد على ثقته بأن هذا التعاون الثنائي سيُسهم بشكل إيجابي في دعم القطاع الدوائي بالبلدين الشقيقين.



حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية في قطاع الدواء، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، وحرص مصر الدائم على تعزيز التعاون العربــي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدواء المصرية، وبما يحقق أهداف التكامل العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية بالمنطقة العربية.

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