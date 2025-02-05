أخبار مصر اليوم: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات.. أسماء المقبولين للعمل بالحصة في المعاهد الأزهرية.. كشف بترولي جديد.. والأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، وتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين الزراعيين.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

حالة الطقس غدا، تستمر غدا حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى 3 درجات مئوية.

في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات الحكومية الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية في المنازل والمصانع.

تواصل مدارس الجيزة أعمال الصيانة الشاملة استعدادًا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، بتوجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإشراف سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، والتي تشمل إصدار قرارات جديدة تستهدف خفض استهلاك الأجهزة الكهربائية للطاقة.

نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مزارعي محصولي القمح والفول البلدي، بالتوصيات الواجب اتباعها لزيادة إنتاجية المحصول، وتجنب الآثار السلبية لموجات الصقيع والبرودة على النبات خلال هذه الفترة، وذلك من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن رابط التحويل إلى المدارس التجريبية الجديدة ببولاق الدكرور، لافتة إلى أن التحويل مغلق للصفين الثاني الابتدائي وKG2، وذلك بسبب اكتمال الأعداد المتاحة.

زار وفدٌ من أسرة طلاب من اجل مصر بجامعة عين شمس اليوم الأربعاء الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٥ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، الذي يُقام حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد اللّه قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي هذا اللقاء امتدادًا للعلاقات المصرية الليبية في مجالات منع ومكافحة الفساد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات في مجالات الحوكمة وتشمل تدريب عدد 2000 دارس في مجالات أطر مكافحة الفساد، التحريات المالية واسترداد الأموال، الأمن السيبراني والجريمة الالكترونية، إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد، دور الإعلام في مكافحة الفساد، التطوير المؤسسي، ومهارات التحقيق الإداري.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مخاوف الخبراء الاقتصاديين من تأثير زيادة الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، والتي قد تؤدي إلى موجة تضخم جديدة.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مع متابعة مستمرة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية في الأسواق.

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب كافة التعليقات والملاحظات المتعلقة بنظام البكالوريا الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه وفق رؤية واضحة تضمن تحقيق أفضل استفادة للطلاب.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكامل أجهزة الدولة لضمان الجاهزية التامة في التعامل مع الأزمات، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق استجابة سريعة وفعالة.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عقد اجتماع لمناقشة ملامح الخدمة الاجتماعية، حيث تم وضع تصور لحزمة زيادات جديدة في المرتبات والأجور، مشيرًا إلى أنها ستكون حزمة "جيدة جدًا"، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من العام المالي المقبل.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق كشف بترولي جديد يشمل النفط والغاز في منطقة كينج مريوط، وذلك من خلال شركة "بريتش بتروليم"، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يمثل إضافة قوية لقطاع الطاقة في مصر ويعزز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة.

قدَّم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب لزوَّاره من الجمهور والباحثين وطلاب العلم، على مدار أيام المعرض، مئاتِ المصنفات في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والتفسير والحديث واللغة العربية، بأقلام عددٍ من كبار علماء الأزهر والعالم الإسلامي، من إصدارات العديد من الهيئات في الأزهر: مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث الإسلامي، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ومركز الأزهر للترجمة، وسلسلة كتاب "نور"، ومركز الإمام الأشعري.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إشادة رئيس الوزراء العراقي بأداء شركات التشييد المصرية ودورها البارز في جهود إعادة إعمار العراق، مؤكدًا أن هذه الشركات تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها للمساهمة في المشروعات التنموية بالدول الشقيقة.

أعلنت محافظة الجيزة عن أسماء المقبولين للعمل بالحصة في معاهد منطقة الجيزة الأزهرية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

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