الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

أجهزة كهربائية تستخدم طاقة أقل، قرارات حكومية جديدة لخفض الاستهلاك

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية
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استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، والتي تشمل إصدار قرارات جديدة تستهدف خفض استهلاك الأجهزة الكهربائية للطاقة.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنظيم كفاءة الطاقة من خلال التشريعات والسياسات الداعمة، مثل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، إلى جانب الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم إصدار قرارات وزارية تحدد معايير كفاءة الطاقة لـ 14 نوعًا من الأجهزة الكهربائية، تشمل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة المستخدمة في المنازل والمصانع، وذلك لضمان تقليل استهلاك الكهرباء دون التأثير على الأداء.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تستهدف استبدال المحركات الكهربائية منخفضة الكفاءة بأخرى موفرة للطاقة، والتأكد من تشغيل المحركات وفقًا لمواصفات الكود المصري، بالإضافة إلى إجراء صيانة دورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء وتحسين أداء طلمبات التكييف، للحفاظ على استهلاك الكهرباء عند أدنى مستوى ممكن.

كما تطرق الوزير إلى أهمية "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية"، وهي ملصق يتم وضعه على الأجهزة الكهربائية لمساعدة المستهلك في اختيار المنتجات الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا للطاقة، مما ينعكس بشكل إيجابي على فاتورة الكهرباء.

وفي ختام عرضه، قدم وزير الكهرباء عددًا من المقترحات المستقبلية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، بما يضمن تحقيق الاستدامة في استهلاك الكهرباء، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.

 

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