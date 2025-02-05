الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يعلن عن كشف بترولي جديد في كينج مريوط

رئيس الوزراء يعلن
رئيس الوزراء يعلن عن كشف بترولي جديد في كينج مريوط
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق كشف بترولي جديد يشمل النفط والغاز في منطقة كينج مريوط، وذلك من خلال شركة "بريتش بتروليم"، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يمثل إضافة قوية لقطاع الطاقة في مصر ويعزز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة.  

وأضاف مدبولي أن الحكومة مستمرة في دعم الاستثمارات بقطاع البترول والطاقة، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج.  

ويأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من التصريحات الحكومية التي تؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية، حيث كشف مدبولي مؤخرًا عن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 10.6 مليار دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة تعكس نجاح الدولة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته عالميًا.  

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر إلى إشادة العراق بأداء شركات التشييد المصرية ودورها في إعادة إعمار البلاد، إضافة إلى مناقشته لحزمة زيادة المرتبات للعام المالي القادم تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وفي إطار اهتمام الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين، أكد مدبولي أن الدولة تتابع يوميًا توافر السلع وضبط الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان" بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

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الدكتور مصطفى مدبولي كشف بترولي جديد كينج مريوط شركة بريتش بتروليم

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