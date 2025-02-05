6 تعليمات من رئيس جامعة عين شمس لعمداء الكليات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

ووجه محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عمداء الكليات والوكلاء بمجموعة من التعليمات والإرشادات:

ضرورة التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، لحل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجه الطلاب والعمل على تذليلها ووضع حلول فورية لأية مشكلة.

ضمان انتظام سير العملية التعليمية.

تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع منسوبي الجامعة.

إتمام عملية التأمين الشامل لكافة المنشآت.

والتأكد من تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم الدخول.

إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة

رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني

كما انتهت إدارة تطوير التعليم من رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني (محاضرات، تجارب معامل افتراضية، شرائح ميكروسكوب افتراضي) وكذا تسجيل الطلاب على مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة ASU2LEARN واستكمال إدراج الأسئلة على بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات وكذا استكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني.

كذلك تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والتأكد من كفاءتها الإنشائية.

وتم إجراء صيانات عاجلة لجميع مرافق المدن الجامعية طلبة وطالبات والفروع الخارجية بالكامل والمطاعم الملحقة بها وإدارات التغذية وجميع صالات المطاعم في جميع القطاعات والتأكيد على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين ابتداء من يوم الجمعة ٧ فبراير وتوفير كافة الخدمات اللازمة وتوفير خدمات الأمن والنظافة على مدار اليوم بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية، وتشجيع مشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

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