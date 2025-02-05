الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

6 تعليمات من رئيس جامعة عين شمس لعمداء الكليات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة عين شمس،
رئيس جامعة عين شمس، فيتو

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين  رئيس الجامعة.

ووجه محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عمداء الكليات والوكلاء بمجموعة من التعليمات والإرشادات:

ضرورة التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، لحل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجه الطلاب والعمل على تذليلها ووضع حلول فورية لأية مشكلة.

ضمان انتظام سير العملية التعليمية.

تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع منسوبي الجامعة.

إتمام عملية التأمين الشامل لكافة المنشآت.

 والتأكد من تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم الدخول.

إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة

رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني

 

كما انتهت إدارة تطوير التعليم من رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني (محاضرات، تجارب معامل افتراضية، شرائح ميكروسكوب افتراضي) وكذا تسجيل الطلاب على مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة ASU2LEARN  واستكمال إدراج الأسئلة على بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات وكذا استكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني. 

كذلك تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والتأكد من كفاءتها الإنشائية. 

وتم إجراء صيانات عاجلة لجميع مرافق المدن الجامعية طلبة وطالبات والفروع الخارجية بالكامل والمطاعم الملحقة بها وإدارات التغذية وجميع صالات المطاعم في جميع القطاعات والتأكيد على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين ابتداء من يوم الجمعة ٧ فبراير وتوفير كافة الخدمات اللازمة  وتوفير خدمات الأمن والنظافة على مدار اليوم بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية، وتشجيع مشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراءات السلامة والصحة المهنية تطوير التعليم رئيس جامعة عين شمس مرحلة البكالوريوس وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

رئيس أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفد مؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد

رئيس معهد بحوث الإلكترونيات تشارك في دائرة الحوار العربية حول الذكاء الاصطناعي

جامعة عين شمس تستعد لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب خلال الفصل الدراسي الثاني

جامعة عين شمس تحصد المركز الأول في تصفيات الشرق الأوسط لمسابقة برايس

مركز ريادة الأعمال بجامعة عين شمس يُطلق فريق الابتكار

مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ينظم زيارة للطلاب الوافدين إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

رسوم تعلية درجة السفر على متن الطائرة
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

الإصابة تصدم علي معلول من جديد وتقرب رحيله عن الأهلي

مدبولي: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

منوعات

المزيد

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

100 جنيه زيادة في سعر جرام الذهب خلال 5 أيام من فبراير

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بحل المشكلات الصعبة

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية