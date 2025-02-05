"الجيزة" تعلن أسماء المقبولين للعمل بالحصة في المعاهد الأزهرية

أعلنت محافظة الجيزة عن أسماء المقبولين للعمل بالحصة في معاهد منطقة الجيزة الأزهرية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

ودعت المحافظة المعلن عن أسمائهم إلى متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة مكان وموعد توقيع العقود واستلام خطابات العمل.

وهنأت محافظة الجيزة المقبولين للعمل بالحصة، مؤكدة حرصها على توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في تطوير التعليم الأزهري.

كما أشادت بجهود الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية على تنظيم هذا الإعلان، وتمنوا للمقبولين التوفيق في مهامهم الجديدة.

أسماء المقبولين للعمل بالحصة في المعاهد الأزهرية

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