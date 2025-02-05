أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن رابط التحويل إلى المدارس التجريبية الجديدة ببولاق الدكرور، لافتة إلى أن التحويل مغلق للصفين الثاني الابتدائي وKG2، وذلك بسبب اكتمال الأعداد المتاحة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المدارس المعنية هي: مدرسة عمرو بن العاص، ومدرسة الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي.

وأكدت المديرية أن هذه المدارس تجريبية فقط وليست تجريبية متميزة.

رابط التحويل إلى المدارس التجريبية الجديدة ببولاق الدكرور

ودعت أولياء الأمور الراغبين في التحويل إلى المدارس التجريبية إلى الدخول على الرابط التالي اضغط هنا

وفي تصريحات صحفية، أكدت مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية حرصها على توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب للالتحاق بالمدارس التجريبية، مشيرة إلى أنهم يعملون على زيادة عدد المدارس التجريبية لتلبية الطلب المتزايد.

تجدر الإشارة إلى أن المدارس التجريبية تحظى بشعبية كبيرة بين أولياء الأمور، وذلك بسبب تميزها بتقديم تعليم عالي الجودة يركز على تطوير مهارات الطلاب وقدراتهم.

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